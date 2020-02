Porteiro flagra homem tentando estuprar menina de 9 anos

PUBLICIDADE 

Um homem de 45 anos foi preso suspeito de tentar estuprar uma menina de 9 anos em um prédio no setor Solange Park, em Goiânia. Flagrado por funcionários do condomínio, passando a mão nas partes íntimas da vítima.

Segundo as autoridades, a ação é registrada por uma câmera do condomínio que mostra o homem conduzido a criança até um local na área comum e, momentos depois, arrumando a calça. No momento da ação, um porteiro surpreendeu o homem, que se masturbava enquanto tocava nas partes íntimas da vítima e a tentava beijar na boca.

O homem trabalhava como pintor em um apartamento no local. O porteiro avisou a mãe da criança sobre o caso e ela chamou a polícia. O homem foi detido no apartamento em que estava fazendo a pintura e foi levado à delegacia.

O caso foi registrado inicialmente como importunação sexual. Porém, o suspeito será investigado por estupro de vulnerável. Em depoimento, o pintor negou o caso e disse que apenas tocou no ombro da criança ao pedir uma informação. Segundo as autoridades, o suspeito tem antecedentes por práticas de crimes sexuais.