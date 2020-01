Porcos são flagrados se comendo vivos em fazenda

PUBLICIDADE 

Dezenas de porcos foram registrados canibalizados em uma fazenda classificada como de “alto bem-estar”, na cidade de Ballymena, na Irlanda do Norte. As imagens foram reveladas pelo grupo de defesa dos direitos animais.

A investigação foi liderada pela ativista vegana Tuesday Goti, que descobriu um corte de alimentos para os porcos que vivem no local. De acordo com Tuesday, ela conseguiu firmar um acordo com o responsável pela fazenda e a polícia local na tentativa de libertar os animais.

Porém, a situação era tão complicada, que apenas um porco pôde ser salvo. “Não faz sentido libertar um porco que morrerá amanhã”, ponderou a ativista. “Uma das porcas tinha um buraco nos dois lados e estava sendo canibalizada. Eles a comiam ainda viva”, lamentou Tuesday. “Ela nem tinha forças para gritar, choramingava baixinho. Não havia o que pudéssemos fazer além de assistir”.

Após as cenas viralizarem nas redes sociais, uma união de fazendeiros da região criticou a exposição feita pelo grupo sobre o caso. Eles afirmaram apoiar uma “investigação oficial” da situação dos porcos e classificaram o resgate como “uma oportunidade de publicidade”.

Já a Red Tractor, organização que regula a qualidade dos alimentos na Inglaterra, Irlanda do Norte e País de Gales, disse ter realizado uma inspeção no local seis meses atrás, mas não encontrou nenhuma das condições vistas nas imagens. A entidade também prometeu uma investigação imediata para entender “a extensão dos problemas na fazenda”.