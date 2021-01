Porco-espinho fere 4 cachorros durante briga

PUBLICIDADE

Nessa quinta-feira (7), um porco-espinho feriu 4 cães durante uma briga entre os animais, em Betim, na região metropolitana. De acordo com a veterinária que cuidou do caso, um dos cachorros tinha mais de 100 espinhos distribuídos pelo focinho, boca e outras partes do corpo.

Os cachorros feridos foram salvos por um comerciante que os colocou em um veículo e foi direto para a veterinária. “Fui tomar café da manhã em uma padaria do bairro, onde sempre eles estão no período da manhã. Neste dia, vi a situação deles e fiquei assustado. Não sabia o que fazer, pensei que eles iam morrer. Meu coração ficou partido. Amo animais e vi que eles estavam sofrendo, sentindo muita dor. Daí, com a ajuda da minha irmã, peguei minha caminhonete e consegui levá-los para uma clínica veterinária de um amigo, no bairro Bom Retiro”, contou Ernani Bruno Diniz, de 32 anos

A equipe precisou de sete horas para fazer o atendimento dos animais. Os bichos foram sedados para maior segurança. “Fiz uma avaliação prévia, analisei o estado geral clínico deles e verifiquei o batimento cardíaco de cada um para confirmar se eles poderiam receber a sedação para a retirada dos espinhos. Felizmente, conseguimos realizar o procedimento e, agora, eles estão sendo medicados”, explicou a veterinária Amanda Aquino Oliveira, de 23 anos.

O comerciante não escondeu a emoção em ajudar os cachorros feridos. “Ganhei meu dia em ter conseguido ajudá-los. Graças a Deus, eles sobreviveram. Só tenho a agradecer ao dono da clínica veterinária, que é meu amigo, e a veterinária que cuidou deles. Todos foram muito atenciosos”, desabafou Diniz.