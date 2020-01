Por roer unhas, paciente contrai infecção e é operada de urgência

PUBLICIDADE 

Em consequência do vício de roer as unhas, uma pessoa teve que ser operada de emergência em Glasgow, na Escócia, após contrair grave infecção. Segundo o site Daily Mirror, as imagens foram postadas no Facebook por uma amiga, Karen Peat.

“Uma mensagem aos roedores de unhas: Parem!!!”, disse, na rede social. “Essa pessoa (que não foi identificada) foi informada na emergência que se demorasse um pouco mais a tratar a infecção poderia ter sido fatal. A infecção já estava indo para o braço”, acrescentou ela.

O inglês Luke Hanoman, 28 anos, quase morreu de sepse em 2018, após a infecção começar em um dedo em que a unha era continuamente roída por ele.