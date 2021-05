Por herança, homem manteve família em cárcere privado

Durante a ação, ele ameaçou colocar fogo na residência e matar uma criança da família

Na madrugada desta quarta-feira (26), um homem de 45 anos foi preso após manter seis parentes em cárcere privado por cinco horas. Durante a ação, ele ameaçou colocar fogo na residência e matar uma criança da família.

O caso aconteceu no bairro Jadir Marinho de Faria, em Itaúna (MG). O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi acionado para uma negociação que resultou na entrega do homem e libertação dos reféns.

Aos policiais, o homem disse que a razão do sequestro foi uma briga por herança porque seus parentes estariam negando a ele o direito ao dinheiro e bens. De acordo com a família dele, o processo de inventário ainda não foi concluído.

O autor do sequestro é ex detento e foi liberado no começo de maio. Ele cumpre sentença condenatória de 22 anos pelos crimes de homicídio e furto. A polícia informou que a ficha criminal dele é extensa.

O que diz a polícia

De acordo com a porta-voz da Polícia Militar (PM), Layla Brunella, “o sequestro começou às 20h30, mas, às 17h nós registramos uma outra ocorrência ligada ao suspeito. Naquela hora, ele teria proferido ameaças contra familiares, e fugiu antes da chegada da polícia. Às 20h30 ele retornou para a residência, e trancou seis familiares. Um parente, do lado de fora do imóvel, conseguiu acionar a Polícia Militar, e começaram as negociações”.

“Como o humor do autor estava oscilando muito, e, ao mesmo tempo que ele parecia se acalmar, ele proferia mais ameaças, inclusive de atear fogo nas pessoas que estavam no interior do imóvel, os militares de Itaúna optaram por acionar o Bope”, disse a porta-voz da PM.

“Às 1h10 ele decidiu se entregar, e liberou os reféns”, completa. A criança de sete anos e a mãe dela foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Manoel Gonçalves. A mulher recebeu diagnóstico de estresse pós-traumático, e permanece sob cuidados médicos”, finalizou Layla Brunella.