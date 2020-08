Por falta de anestesia para o parto, bebê morre dentro da barriga da mãe

PUBLICIDADE

Por falta de anestesia para a realização de um parto, uma bebê morreu dentro da barriga da mãe no Hospital Regional de São Francisco do Guaporé (RO), a 600 quilômetros de Porto Velho. A denúncia da negligência hospitalar foi feita pelos próprios pais através de uma publicação nas redes sociais, de acordo com o G1.

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) disse ao G1 que a unidade hospitalar tem só um anestesista, que não estava de plantão no dia. O outro médico que podia fazer o processo está afastado.

De acordo com a família, a mãe deu entrada no hospital na terça-feira (18), por volta das 21h. O parto só aconteceu na quarta-feira (19) pois aguardavam a chegada da anestesia.

Porém, a bebê não resistiu. Quando foi retirada da barriga da mãe, já não tinha seus sinais vitais.

