Por ciúmes, homem coloca fogo em carro e casa onde mora com namorada

Na noite do último domingo (29), um jovem foi preso suspeito de incendiar o carro e parte da casa da namorada em Sinop, cidade próxima a Cuiabá. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito, de 28 anos, ficou com ciúmes após a namorada postar uma foto dela no WhatsApp.

Moradores que viram o incêndio no veículo acionaram a polícia. Segundo a vítima, ela mora com o suspeito há cinco anos e ela consumiu bebida alcoólica com o namorado em uma festa. Ela relatou à PM que, por ciúmes, o namorado jogou gasolina no carro e colocou fogo no veículo, causando perda total.

Segundo a PM, por causa do incêndio, parte das chamas se alastraram para a residência do casal e a estrutura do imóvel ficou comprometida. O suspeito foi preso e conduzido para o Hospital Regional, por causa de ferimentos e queimaduras nas pernas, além de outras partes do corpo. Ele foi preso, logo em seguida, por incolumidade pública, incêndio e lesão corporal.