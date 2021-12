Por chocolate, menina leva pedrada na cabeça

O Conselho Tutelar e a polícia foram chamados para acompanhar a situação

Em Anápolis (GO), uma menina de 9 anos levou uma pedrada na cabeça durante uma briga por chocolate com um vizinho da mesma idade.

De acordo com a família da menina, ela estava com um chocolate quando o menino pegou e saiu correndo. A garota tentou ir atrás do vizinho, momento que o garoto pegou uma pedra e jogou na cabeça dela.

O Conselho Tutelar e a polícia foram chamados para acompanhar a situação. A menina sofreu um corte e uma equipe dos bombeiros foi chamada para fazer os curativos necessários.

Após todo atendimento, a criança voltou para casa com a família.