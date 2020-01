Por causa de peso de carroça, égua cai, bate a cabeça e morre

PUBLICIDADE 

Mais um caso de maus-tratos contra animais aconteceu em Gravataí, no Rio Grande do Sul. Mesmo com a fiscalização da administração, uma égua faleceu em decorrência de uma queda, no bairro Oriçó.

O animal carregava uma carroça muito pesada e, enquanto puxava, acabou caindo no asfalto e bateu a cabeça. A morte da égua foi instantânea. Testemunhas relataram que o carroceiro que a conduzia tentava obrigar o animal a passar por uma quebra-molas.

Após a queda, o homem fugiu do local e não foi encontrado pela Guarda Municipal. Técnicos do Bem-Estar Animal ficaram responsáveis de recolher o animal do local.