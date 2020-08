Policial vira carrinho de frutas de vendedor ambulante e é afastado da função; assista

PUBLICIDADE

Dois policiais foram afastados da Polícia Militar do Ceará (PMCE) após um deles ser flagrado derrubando o carrinho de um vendedor ambulante que vende frutas. O caso ocorreu na manhã dessa quinta-feira (27). A informação do afastamento foi divulgada pela Secretaria de Segurança Pública do Ceará (SSPDS).

Uma testemunha gravou a ação do agente. No vídeo é possível ver o policial chutar o carrinho e derrubar as frutas no chão. Enquanto isso, o vendedor ambulante faz um apelo, para que o policial não derrube a mercadoria: “o senhor não pode fazer isso comigo não. O senhor está me prejudicando.” O caso ocorreu no Bairro Floresta, em Fortaleza-CE.

A motivação do agente ainda não foi divulgada pela SSPDS. O vendedor ambulante João Vitor falou sobre o ocorrido através das redes sociais. O trabalhador afirmou que não tem ressentimento do policial, e agradeceu o apoio após o vídeo repercurtir. “Muito obrigado pela ajuda de vocês porque eu passei no dia de hoje algo que eu nunca mais quero passar”, disse João Vitor.

O caso está sendo investigado e um procedimento foi instaurado pela Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário, afirmou o secretário da Segurança Pública do Ceará, André Costa.