Policial morre ao levar choque elétrico

Raullison Ferreira dos Santos, de 45 anos, morreu ao receber um choque elétrico enquanto auxiliava em uma obra em casa, na cidade de Barra do Garças, 516 km de Cuiabá.

A família, muito abalada, informou que o policial estava no momento do acidente, encostou em um fio de alta tensão e veio a óbito no local.

Em nota, a PM lamentou a morte do profissional e prestou solidariedade à família.

“O comandante-geral da PM, coronel Jonildo José de Assis, lamenta a irreparável e dolorosa perda e transmite as mais sinceras condolências a esposa e as filhas do sargento Raullison que enfrentam esse momento difícil”, diz.

O velório do policial acontece no 2º Batalhão da PM em Barra do Garças, localizado no bairro Sena Marques. O sepultamento acontecerá nesta terça-feira (11), no Cemitério do Novo Barra.

De acordo com a PM, o sargento ingressou na corporação em 2004 e, desde então, sempre foi dedicado a missão de servir e proteger. Ele trabalhou durante toda sua carreira militar nas unidades subordinadas ao 5º Comando Regional de Barra do Garças e, atualmente, atuava no Núcleo de Polícia Militar de General Carneiro.