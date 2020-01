Policial Militar salva vida de bebê engasgado

PUBLICIDADE 

Um policial identificado como Claudio Vale salvou a vida de um bebê nesta quarta-feira (29). O recém-nascido, que tem apenas 14 dias de vida, foi reconhecido como João Pedro Ribeiro Campos.

De acordo com a polícia, durante um patrulhamento, os policiais foram acionados após a avó do bebê pedir socorro afirmando que o neto estava roxo após ficar engasgado com leite.

O policial, que possui conhecimentos na área de enfermagem, iniciou os primeiros socorros realizando massagens no bebê. O procedimento salvou a criança, que foi entregada a mãe logo depois.

O caso ocorreu em São Luís-MA.