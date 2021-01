Policial militar mata esposa a tiros às margens de rodovia

PUBLICIDADE

Um policial militar, de 25 anos, matou a esposa a tiros no fim da tarde de domingo (2). De acordo com o relato de algumas testemunhas à polícia, o soldado André Luis da Cunha estaria fardado quando cometeu o assassinato. Após o crime, ele atirou contra si mesmo e veio a óbito.

Um dia antes do crime, o militar trabalhou normalmente e teria ido viajar com a esposa, Cassiana Almeida, de 31 anos. O casal seguia em um Fiat Palio até o município de Mateus Leme, na região metropolitana de Belo Horizonte, onde a mulher possuía residência.

Ainda de acordo com as testemunhas, Cassiana foi vista saindo do carro e caminhando pelo acostamento, quando, logo em seguida, o soldado a perseguiu e atirou contra ela. Na sequência, André Luis se matou com um tiro.

O crime ocorreu às margens da MG-050, na altura de Itaúna, município do Centro-Oeste mineiro a cerca de 80 km de Belo Horizonte. A arma utilizada no crime é da Polícia Militar mineira. Os corpos foram encaminhados para o IML (Instituto Médico Legal) de Divinópolis.