Policial militar aposentado é preso suspeito de agredir esposa

Um policial militar aposentado, de 51 anos, foi preso, na madrugada desse sábado (26), sob suspeito de agredir a esposa, uma estudante de 28 anos.

Após o crime, a vítima entrou com um pedido de medida protetiva na Justiça contra o suspeito. Foi determinado que o militar está proibido de frequentar a residência onde houve a briga, locais de trabalho, estudo ou outros onde a mulher possa estar.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a mulher apresentava uma lesão do lado direito do rosto. O caso ocorreu no bairro São Francisco, zona Norte de Boa Vista-RR.

Na delegacia, ela relatou que o marido teria ido até um bar para comprar lanche. A mulher ligou duas vezes para pedir que ele retornasse para casa.

Ao retornar, o homem iniciou uma discussão com a mulher e começou a agredi-la. Ainda segundo o relato, o militar teria golpeado a vítima com socos na cabeça e no rosto.

Na sequência, a estudante pegou um canivete e cortou o ombro do homem. Por fim, a jovem correu até o carro e pegou a arma do policial, por temer que ele a usasse contra ela.

A vítima informou que as câmeras de segurança, que foram instaladas no quarto do casal, flagraram o ocorrido, inclusive as agressões.

O homem foi encaminhado ao Hospital Geral de Roraima, para cuidar do corte. Depois, o casal foi conduzido à Central de Flagrantes, onde o caso foi registrado.