Policial mata jovem negro após confundi-lo com ladrão

Dois americanos, o policial da reserva Gregory e o filho Travis MsMichael, mataram a tiros o jovem Ahmad Arbery, de 25 anos, porque confundiram ele com o ladrão que havia roubado a residência onde eles moravam. A dupla procurou pelo assaltante com base nas imagens da câmera de monitoramento da casa. O crime aconteceu em Brunswick, na Geórgia, nos Estados Unidos.

Uma testemunha registrou o momento em que Ahmad Arbery estava correndo pelas ruas do bairro. Wanda Jones, mãe de Ahmad, conta que o filho praticava corridas diárias e que o vídeo não deixa dúvidas da inocência dele. O crime ocorreu no dia 23 de fevereiro. Após quase três meses do ocorrido, ninguém foi preso, o que gerou protestos da Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor, organização americana que luta pelos direitos civis dos negros do país.

O vídeo foi postado nas redes sociais no mesmo dia em que o promotor da Geórgia anunciou que o caso será levado a júri popular. O caso já teve três promotores, porque os suspeitos já trabalharam com os dois promotores anteriores do caso. O candidato democrata Joe Biden fez um pronunciamento sobre o caso e pediu justiça para a família de Ahmad Arbery.

Ahmed Arbery era ex-atleta da equipe de futebol americano da escola e sempre praticou corrida para manter o corpo em atividade. De acordo com o relatório da polícia, ele estava desarmado quando foi assassinado. Em depoimento à polícia, Gregory disse que ele e o filho perseguiram Ahmed e pararam ao lado dele, ordenando que ele “parasse para conversar”. O filho saiu da caminhonete com uma espingarda na mão. Ahmad tentou se defender e os dois lutaram pela arma, mas o Ahmad acabou levando um tiro, caiu de bruços e morreu.