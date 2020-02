Policial flagra ladrão em supermercado e o atinge com tiro no braço

PUBLICIDADE 

Nesta quarta-feira (5), um policial militar reagiu a um assalto que ocorria em um supermercado. Imagens da câmera de segurança mostram o suspeito saindo do comércio e sendo atingido por um tiro.

Segundo a polícia, primeiramente o homem abordou um cliente e pegou pertences da vítima. Depois o suspeito reuniu as vítimas no fundo do estabelecimento e se dirigiu à porta de saída. Logo em seguida, ele foi atingido por um tiro no braço, caiu no chão e foi preso.

Ainda de acordo com a polícia, o homem foi encaminhado ao hospital. O suspeito tem antecedentes criminais e havia roubado um açougue na mesma região um pouco mais cedo.

O caso ocorreu em Aparecida de Goiâna-GO.