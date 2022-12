‘Policial falso’ é preso pela PRF

A PRF já estava à procura do homem que se passava por policial e tentou invadir um condomínio na manhã de ontem (5)

Na segunda-feira (5), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) descobriu que um homem estava se identificando como policial para entrar em um condomínio em São José dos Campos, sem sucesso.

Durante fiscalização no período da tarde, no km 525 da Régis Bittencourt sentido Curitiva, uma equipe da PRF deu ordem de parada a um carro modelo Onix, da Chevrolet, e o condutor não obedeceu, fugindo em alta velocidade. Os agentes seguiram o veículo fugitivo, ocupado por dois homens, com a viatura, o alcançando após três quilômetros.

Dentro do veículo foram encontrados um revólver calibre .38, cinco munições, dois simulacros de pistola do tipo airsoft, sete algemas e outros objetos pessoais. Os homens informaram que estavam voltando de São José dos Campos acompanhados de um outro veículo, e a PRF repassou essas informações para um outro posto, que conseguiu encontrar esse terceiro homem.

Este tinha as características do falso policial que havia atuado em São José dos Campos, e apresentou bastante nervosismo após a abordagem policial. No veículo dele foram encontrados um distintito de agente de segurança, dois celulares, um taser e um refil de cilindro de ar para airsoft.

A investigação mostrou que esses foram os homens que tentaram acessar o condomínio mais cedo do mesmo dia. A ocorrência foi encaminhada à Polícia judiciária em Barra do Turvo-SP.