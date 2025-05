Policial civil é agredida pelo namorado após confusão com ex-mulher dele em MS

Uma policial civil, de 42 anos, foi vítima de agressão por parte do próprio namorado, também policial, após uma discussão envolvendo a ex-mulher dele. O caso aconteceu na noite desta segunda-feira (26), no bairro Monte Líbano, em Campo Grande (MS).

De acordo com o boletim de ocorrência, o casal chegava a um condomínio quando foi surpreendido pela ex-companheira do homem. A mulher teria estacionado seu veículo atrás do carro da policial e, logo após descer, começou a xingá-la e tentou agredi-la.

Ao se defender, a policial empurrou a mulher. Nesse momento, o namorado reagiu de forma violenta, empurrando a agente contra uma caçamba de lixo e tentando enforcá-la. A vítima conseguiu se soltar e gritar por socorro, momento em que os dois envolvidos fugiram do local.

O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), que irá apurar as circunstâncias da agressão. Até o momento, os suspeitos não foram localizados.