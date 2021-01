Policial ajuda família que tentou furtar supermercado para garantir ceia de Natal

PUBLICIDADE

Um policial ajudou uma família que foi flagrada subtraindo alguns produtos alimentícios de um supermercado para a ceia de Natal. O policial percebeu que as duas mulheres, que estavam acompanhadas de duas crianças, não estavam passando todos os produtos no caixa do supermercado.

Após questionar as mulheres, o policial foi informado que a dupla estava passando por dificuldades e que não tinha como arcar com o custo dos alimentos necessários para a ceia de Natal. O caso ocorreu no dia 20 de dezembro, em um supermercado de Somerset, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos.

O policial fez com que as mulheres devolvessem os produtos e retirou toda a família do local. O agente entrou em acordo com o estabelecimento e não registrou a ocorrência. Por fim, ele comprou vales-presente no valor de 250 dólares com o próprio dinheiro, para que a família pudesse providenciar o jantar.

“As duas crianças com as mães me lembraram dos meus filhos. Eu tive que ajudá-los”, disse o policial em comunicado. “Eles ficaram muito gratos, ficaram meio chocados. Tenho certeza de que muitas pessoas na mesma situação estariam pensando que o desfecho seria diferente e talvez fossem presos ou teriam que ir ao tribunal”, finalizou.