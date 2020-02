Policial agride jovem na Bahia: ‘você é ladrão, olha essa desgraça de cabelo’

PUBLICIDADE 

Um jovem foi agredido em uma abordagem policial no bairro de Fazenda Coutos, periferia de Salvador, Bahia. Em vídeo gravado e divulgado em0 redes sociais por moradores da região, a autoridade aparece dando socos e chutes no rapaz durante a revista.

O policial arranca o boné do jovem e questiona sobre o seu cabelo, com penteado black power e descolorido nas pontas. “Você para mim é ladrão, você é vagabundo. Olha essa desgraça desse cabelo aqui… essa desgraça aqui”, diz o PM.

Em seguida, o agente dá três socos no rosto do rapaz, um chute em suas costas e questiona: “Você é o quê? Você é trabalhador é, veado?”. Após as agressões, o policial deixa o local caminhando.

Em nota, a Polícia Militar da Bahia informou que vídeo será encaminhado para a Corregedoria Geral da corporação para análise.”A PM não preconiza com a violência e rechaça todo e qualquer tipo conduta violenta. Os fatos serão apurados”, informou. Não há informações sobre o dia exato do ocorrido.