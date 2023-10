Policiais são investigados após dançar fardados em festa de formatura

Os movimentos de dança foram realizados durante uma celebração de formatura

Dois policiais militares estão sob investigação devido a um vídeo que os mostra dançando fardados em cima de um palco durante uma festa de formatura na Academia da Polícia Militar de Goiás, em Goiânia.

O incidente ocorreu no último sábado (21) durante o baile de comemoração à formatura do Curso de Oficiais da Saúde, além da entrega do Espadim Tiradentes aos alunos do Curso de Formação de Oficiais.

Dois militares com trajes oficiais viralizaram ao fazer movimentos de dança em meio à celebração. A Polícia Militar emitiu uma declaração afirmando que não apoia nem compactua com qualquer possível desvio de conduta praticado por seus membros.