Policiais precisam esvaziar casa para tirar corpo de acumulador morto

Um acumulador de 63 anos de idade foi encontrado morto dentro de casa em Brimingham, na Inglaterra. Para poder remover o corpo, as autoridades precisaram tirar todo o lixo acumulado durante anos.

A polícia foi chamada no endereço na terça-feira (14), no entanto precisou ficar no local até o dia seguinte para remover o cadáver.

Até o momento, não se sabe o dia da morte do homem. De acordo com os vizinhos, a vítima é ex-funcionário de uma companhia de energia do condado de Leicester.

Um dos vizinhos contou que o homem estava sempre bem vestido, mas sempre foi um acumulador. Ainda segundo ele, há 25 anos visitou a vítima e a casa já estava cheia de lixo.