Policiais algemam e jogam spray de pimenta em menina de 9 anos nos EUA

Um vídeo, no qual policiais algemam e jogam spray de pimenta em uma menina de nove anos em Rochester, nordeste dos Estados Unidos, provocou uma nova onda de indignação contra os métodos desproporcionais usados por forças de segurança.

A polícia de Rochester, cidade que fica no estado de Nova York, justificou a ação alegando que a menina, que não teve a identidade revelada, sofria de uma grave emergência de saúde mental, e ameaçava matar a mãe e cometer suicídio.

Os agentes foram chamados para resolver um “problema familiar” na tarde de sexta (29). Ao chegar, encontraram a garota vestida com um moletom preto e uma calça legging colorida, segundo o New York Times. Ela “indicou que queria se matar, e que queria matar sua mãe”, disse Andre Anderson, um dos chefes da polícia.

A menina tentou fugir, e gritou que queria seu pai. Ao ser jogada na neve e algemada, ela pediu que os agentes parassem.

Em seguida, os policiais tentaram colocá-la em um carro para levá-la ao hospital, mas a menina se recusou e seguiu repetindo que queria ver o pai. Ela chutou um dos guardas, segundo Anderson.

Em um momento da gravação, um policial diz “você está agindo como uma criança”. E ela responde “eu sou uma criança”.

Ao menos seis viaturas vieram para a ocorrência, em uma área residencial da cidade. Alguns policiais pediram para a menina se acalmar. Já um deles disse “apenas jogue o spray nela”. Em seguida, um agente disparou o spray de pimenta contra a garota.

A menina foi então colocada no banco de trás de uma viatura e levada a um hospital, do qual já recebeu alta.

A polícia exibiu as imagens cerca de 48 horas após o incidente, e disse que esse era um exemplo do esforço da instituição para se tornar mais transparente. O rosto da menina foi borrado no vídeo, para proteger sua identidade.

“Eu não vou vir aqui e dizer que é ok uma criança de nove anos ser alvo de um spray de pimenta”, disse Cynthia Herriott-Sullivan, atual chefe da polícia local.

A prefeita de Rochester, Lovely Warren, condenou o uso da força contra as crianças e prometeu uma investigação interna sobre as práticas dos policiais da cidade. “Tenho um filho de 10 anos. Ele é uma criança, um bebê. Como mãe, este vídeo não é algo que você queira assistir”, afirmou.

Esta é a segunda vez em menos de um ano em que policiais de Rochester são acusados de atos violentos contra cidadãos. Em março, Daniel Prude, 41, morreu depois de entrar em coma após sua detenção com extrema violência.

A polícia colocou um capuz em sua cabeça, depois que ele cuspiu nos agentes e afirmou ter o coronavírus. A morte de Prude, que também sofria uma crise de saúde mental no momento da detenção, provocou uma investigação e grandes manifestações na cidade. O vídeo abaixo mostra cenas daquela abordagem.

Agence France-Presse