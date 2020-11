Polícia resgata criança de 6 anos presa em quarto escuro e sem roupas; mãe é presa

PUBLICIDADE

A Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de abandono de incapaz, nessa segunda-feira (2). Após a denúncia, os militares encontraram um menino de 6 anos sem roupa, preso em um quarto escuro e “em condições degradantes”, conforme o relato.

O caso ocorreu no Loteamento Nova Era, em Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife-PE. A polícia encontrou a mãe da criança no caminho de volta para a delegacia, vestindo um traje de banho, ao voltar da praia. A mulher, de 27 anos, foi presa e levada a uma delegacia do município.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, a criança e portadora de deficiência mental. A acusada já tinha sido alvo de outras denúncias de abandono. Ela contou à polícia que tem outro filho e está grávida de quatro meses. Posteriormente, o Conselho Tutelar foi acionado para tomar as medidas cabíveis.