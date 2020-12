Polícia procura por idoso suspeito de estuprar criança de 5 anos

PUBLICIDADE

Um aposentado, de 65 anos, é suspeito de ter estuprado uma menina, de apenas 5 anos. A mãe da criança denunciou o suspeito à polícia, e ele teve a prisão temporária decretada, no entanto, o acusado segue foragido. A testemunha relatou ao Portal G1 que o idoso era amigo da família há 26 anos e que até chegou a morar duas vezes na casa dos avós da criança.

O caso ocorreu em Taquarituba-SP. A mulher que denunciou o aposentado afirmou que o suspeito era bastante próximo da família.

“Eles tinham uma relação de quase irmãos. Meus pais deixavam eles [o aposentado e a mulher] no quarto e dormiam na sala. Ele [aposentado] deixou a cidade duas vezes para trabalhar e cuidar de familiares. Quando voltou, ficou em casa por quase seis meses”, relatou ao Portal G1.

Ainda de acordo com a mãe, o aposentado já ficou seis meses na casa dos pais dela e nunca apresentou qualquer tipo de suspeita.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No entanto, no sábado (12), um vizinho da família disse ter visto o aposentado, no dia anterior, tocando na criança.

Após o relato, a família denunciou o aposentado, que segue sendo procurado pela Justiça.