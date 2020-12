Polícia procura por homem suspeito de matar jovem em bar após perguntar ‘quem vai morrer primeiro’

PUBLICIDADE

A Polícia Civil identificou o suspeito de ter matado Leonardo dos Santos Antonio, de 32 anos. O crime ocorreu em um bar, em 10 de outubro. O professor de artes marciais Flávio de Souza, de 43 anos, é apontado como o autor do disparo e está foragido. De acordo com uma testemunha, o suspeito perguntou para a vítima e outras duas pessoas ‘quem seria o primeiro a morrer’.

O crime ocorreu em Guarujá, no litoral de São Paulo, durante a madrugada do dia 10 de outubro. Leonardo e dois amigos foram a um bar para aproveitar a noite, já que a vítima iria viajar a trabalho para Santa Catarina no dia seguinte.

Os três amigos decidiram ir embora por volta da 0h. Eles se dirigiram ao caixa, pagaram a conta e, antes de saírem, foram ao banheiro. No caminho até a saída do estabelecimento, o trio foi interceptado por Flávio. O suspeito teria perguntado, mais de uma vez, quem seria o primeiro a morrer.

Ele sacou a arma e apontou para o rosto dos rapazes. Em seguida, o professor disparou contra o rosto de Leonardo e fugiu do local.

A vítima foi socorrida, mas já chegou à unidade de saúde sem vida. A partir do registro do crime, a 3ª Delegacia de Homicídios da Deic Santos passou a investigar o caso e conseguiu identificar Flávio como autor, pedindo a prisão temporária do suspeito. Nesta semana, as autoridades concluíram o inquérito policial e pediram a prisão preventiva dele.

O atirador está foragido e a Polícia Civil pede para que informações que auxiliem no encontro do suspeito sejam fornecidas pelo 181, o Disque Denúncia da corporação.