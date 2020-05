Polícia procura mulher que espalhou Fake News para responder há 9 anos de prisão

PUBLICIDADE 

A Polícia Civil de Belo Horizonte está atrás da autora de um vídeo que circula na internet. No vídeo, uma Fake News de que a capital mineira estaria enterrando caixões vazios, simulando vítimas de coronavírus.

Esse tipo de informação, espalhada majoritariamente por bolsonaristas, circula também em outras regiões do Brasil e busca amenizar a situação da pandemia, mesmo com mentiras. Além disso, visa dizer que governos estaduais e prefeituras estão enganando a população.

No vídeo, uma mulher com sotaque mineiro diz que “a Globo não mostra” os caixões sendo enterrados com pedras e madeira dentro, em vez de corpor. Informação negada pela prefeitura.

Segundo o delegado Wagner Sales, responsável pelas investigações, a autora deve ser incriminada pelos crimes de denunciação caluniosa, difamação contra o prefeito de Belo Horizonte e pela contravenção penal de propagação de pânico. Com isso, a autora pode pegar até nove anos de prisão.

“O que a gente precisa e busca nesta investigação é saber os motivos, o porquê desse tipo de conduta no momento em que a sociedade passa por tanta dificuldade. As pessoas sofrem com as consequências econômicas e sanitárias do coronavírus e uma pessoa, de forma irresponsável e criminosa, vem nas redes sociais produzir, publicar e propagar esse tipo de vídeo”, disse o delegado.

