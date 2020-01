Polícia prende filha de casal que morreu carbonizado dentro de carro

PUBLICIDADE 

A Justiça decretou nesta quarta-feira (29) a prisão temporária de Ana Flávia Gonçalves, de 24 anos, e a da companheira dela, Carina Ramos, de 31. O casal é suspeito de ter matado os pais e o irmão de Ana Flávia.

Os corpos da família foram encontrados carbonizados dentro de um carro em São Bernardo do Campo-SP na terça-feira (28). No crime morreram Flaviana Gonçalves, o marido Romuyuki e o filho adolescente.

As duas suspeitas foram presas quando estavam a caminho do escritório de um advogado. O pedido de prisão temporária foi feito pelo delegado responsável pelo caso.

De acordo com a polícia, as mulheres entraram em contradição em diversos pontos do interrogatório. Investigadores esperam o resultado da análise dos celulares das suspeitas e acreditam que outras pessoas também possam estar envolvidas no crime.