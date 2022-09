Polícia prende duas pessoas suspeitas de envolvimento na morte de idosa

O filho Elso Koc foi encontrado morto em um galpão, amarrado, ao lado de outro irmão, de 49 anos, que está internado em estado grave

Um homem e uma mulher foram presos em Cascavel, no oeste do Paraná, por suspeita de envolvimento na morte de uma idosa de 75 anos e do filho dela em Realeza, no sudoeste do Paraná. As informações são da Polícia Civil.

O crime foi no fim da tarde de segunda-feira (19). A idosa Amélia Koc foi encontrada morta no banheiro na residência que morava, na zona rural da cidade.

Recentemente a Idosa fez um empréstimo, mas segundo a polícia, o dinheiro não foi encontrado na residência onde ocorreu crime.

Conforme a polícia, após investigação foi descoberto um veículo que teria sido usado no dia do crime. Ele estava circulando em Cascavel, momento em que foi abordado.

No carro estava uma mulher, que já tinha mandado de prisão em aberto por outros crimes. Em outro veículo, que estava junto na abordagem, a polícia encontrou um casal. O homem também já tinha mandado de prisão em aberto.

Os dois foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Cascavel. A outra mulher não foi levada à delegacia.

A Polícia Civil informou que continua as investigações, mas não informou mais detalhes sobre o neto da vítima e a namorada dele que estão desaparecidos desde o dia do crime.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na segunda (19) a polícia informou que investiga se o neto e a namorada são vítimas ou se têm ligação com os crimes.