Polícia Militar encerra festa clandestina em Macapá

Os militares do Batalhão Força Tática, da Polícia Militar (PM) encerraram uma festa clandestina em Macapá, capital do estado do Amapá. O evento foi realizado na última quinta-feira (31) e contava com a presença de 300 pessoas. As informações são do G1.

A festa acontecia em uma casa e foi encerrada pelos militares, pois promovia aglomeração e desrespeitava os decretos sanitários de prevenção à Covid-19 impostos na região.

A operação aconteceu a partir de uma denúncia anônima. Ao chegar no local, os policiais realizaram revistas nos participantes para verificar se havia a presença de drogas e armas. Os militares chegaram a deter três presos que estavam no evento e descumpriam o regime aberto domiciliar. Eles foram levados até a delegacia