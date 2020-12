Polícia mata suspeitos de atear fogo em ônibus

PUBLICIDADE

Quatro homens suspeitos de atearem fogo em um ônibus foram mortos durante um confronto com a polícia, nesse sábado (26).

De acordo com a Polícia Militar, na manhã de sábado (26) três homens teriam parado um ônibus e pedido para que os passageiros descessem do coletivo. Na sequência, o trio teria ateado fogo no veículo. Não há informações acerca da motivação do crime. O caso ocorre em Eunápolis, cidade no extremo sul da Bahia. A frota de ônibus parou de circular no município e ainda não há previsão de retorno.

Após o ataque, a Polícia Militar realizou diligências na região e localizou os suspeitos. Os acusados entraram em confronto com os policiais e acabaram mortos após serem atingidos por disparos de arma de fogo. Com eles, foram apreendidas armas, drogas e combustível.

Após o ocorrido, a população realizou protestos na cidade. Um caminhão que faz coleta de lixo foi incendiado na região onde os suspeitos foram mortos.