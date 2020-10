Polícia investiga se suspeito de matar mãe e filha em festa foi ajudado em fuga

PUBLICIDADE

Alfredo Henrique

São Paulo, SP

A polícia checa se o principal suspeito de matar a ex-namorada e a mãe dela contou com ajuda para fugir. O crime ocorreu durante a festa de aniversário de 18 anos da jovem, no último dia 12, em Guaianases (zona leste da capital paulista).

Por hora, somente um técnico de telecomunicações, de 29 anos, responde pelo duplo assassinato. Ele se entregou à polícia nesta segunda-feira (19). A motivação para o crime seria o fato de ele não aceitar o fim do relacionamento com a jovem, segundo a polícia. A defesa dele não foi encontrada até a publicação desta reportagem.

O delegado Nilton Montoro, assistente da 8ª DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), afirmou ao Agora que o carro do suspeito, um Fiat Palio, modelo 1998, foi encaminhado ao Instituto de Criminalística nesta terça-feira (20). “O veículo será submetido a uma perícia com luminol [reagente químico]”, afirmou o policial, se referindo ao reagente químico que destaca eventuais manchas de sangue, invisíveis a olha nu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com a aplicação do luminol no veículo, a polícia poderá checar se o suspeito dirigiu o carro, ou se ocupou o banco do passageiro quando fugiu, por exemplo. “Verificamos se ele teve algum auxílio em sua fuga. Mas, até o momento, somente ele é suspeito”, ressaltou o delegado.

Nathalia Saldanha (esq.), 18 anos, e sua mãe, Priscila Saldanha, 38, morreram após serem esfaqueadas, durante o aniversário da jovem, por volta das 20h30 do último dia 12, na região de Guaianases (zona leste da capital paulista). O principal suspeito pelo crime é o ex-namorado de Nathalia, segundo a polícia O carro usado na fuga foi encontrado, coberto por uma lona, na garagem de um partente, na região de Itaquera, também na zona leste, no início da tarde do dia 13.

Nathalia Saldanha de Souza foi morta a facadas, por volta das 20h30, na sua casa, em Guaianases, onde comemorava seu aniversário de 18 anos com a família. A mãe dela, Priscila Saldanha, 38, também morreu.

O suspeito pelo crime, ex-namorado de Nathalia, não aceitava o fim do relacionamento, segundo a polícia. Por isso, ele teria cometido o duplo homicídio. Um rapaz que participava da festa, de 22 anos, foi ferido no ombro, mas passa bem. O padrasto de Nathalia, também esfaqueado, permanece internado. O estado de saúde dele não foi informado pelo hospital, a pedido da família.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foi registrado no 53º DP (Parque do Carmo), na ocasião do crime, que o suspeito teria ido à casa das vítimas, pela manhã, quando fora buscar a filha de 2 anos, que teve com Nathalia, por causa do Dia das Crianças. Ele retornou à residência de noite, sem a menina, onde após uma discussão cometeu a série de crimes, fugindo em seguida.

O suspeito permanecerá na carceragem do 2º DP (Bom Retiro) durante sua prisão temporária, de 30 dias, expedida pela Justiça.

Uma mulher assassinada por dia em SP Entre janeiro e agosto deste ano, foram registrados 257 homicídios de mulheres no estado de São Paulo, um caso por dia, considerando o período. Deste total, 109 foram de feminicidios, representando 42% dos casos. Os dados são da SSP.

Já no ano passado, foram 268 assassinatos de mulheres, dos quais 103 foram feminicídio, neste último caso sendo seis ocorrências a menos que no mesmo período deste ano. Uma alta de quase 6%, durante a pandemia da Covid-19.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são da Folhapress