Polícia investiga se 4 irmãos encontrados sozinhos em casa teriam sido abusados sexualmente

Nesta quarta-feira (15), membros do conselho tutelar resgataram quatro irmãos com idades entre três e 13 anos, que haviam sido abandonados pelos pais. Os conselheiros chegaram ao local após uma denúncia anônima. Os irmãos foram encontrados em situação insalubre.

As crianças estavam sozinhas e se alimentavam de comida estragada, em meio a muito sujeira no local. Após o resgate, os irmãos foram encaminhados à Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).

Além do abandono, a polícia investiga se as crianças teriam sido abusadas sexualmente. Vídeos que chegaram à polícia mostram pelo menos uma das crianças em cenas íntimas com dois adultos, um homem e uma mulher.

A polícia apura se esse abuso era praticado pelos pais, que ainda não foram localizados. Os pais irão responder por abandono de incapaz, abandono intelectual, já que as crianças não estudavam, e podem responder ainda, se confirmado, por abuso sexual.

O caso ocorreu em Campo Grande-MS. As crianças serão encaminhadas para um abrigo.