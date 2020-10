Polícia investiga possível violência sexual de criança que morreu engasgada

PUBLICIDADE

Uma criança de dois anos sofreu uma parada cardiorrespiratória após supostamente ter se engasgado com mingau. A vítima chegou a ser encaminhada ao Hospital do Valentina, em João Pessoa-PB, no entanto, o menino veio a óbito na noite dessa terça-feira (27). O laudo da morte indica que o menino pode ter sofrido violência sexual. A Polícia Civil investiga o caso.

Uma tia da criança foi até a delegacia e entregou o documento para que o corpo fosse liberado. No entanto, ao analisar o laudo, as autoridades perceberam que o menino poderia ter sofrido violência sexual. Conforme foi registrado pelo médico, o garoto apresentou alteração no anus, o que seria um indício de violência sexual.

Com isso, a polícia intimou a mãe do menino a comparecer na delegacia. As informações são de que o corpo será necropsiado ainda nesta quarta-feira (28).