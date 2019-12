Polícia investiga morte de bebê de três meses

PUBLICIDADE 

Menino chegou machucado ao hospital e lesões levantaram suspeita. Corpo da criança irá passar por perícia

Nesta segunda-feira (23), a polícia investiga a morte de um bebê de três meses. De acordo com a polícia, o menino chegou machucado ao hospital. A equipe médica tentou reanimá-lo, mas ele não resistiu.

A polícia aguarda o resultado do laudo da perícia para determinar o que causou a morte. O pai e a mãe do menino foram ouvidos na delegacia.

Ainda de acordo com a polícia, os pais contaram que a criança caiu do carrinho. Um lixeiro que teria visto a criança avisou o casal. Eles dizem que as lesões foram provocadas pela queda.

A polícia deve ouvir o homem que viu o bebê cair e familiares que tiveram contato com a criança. O caso ocorreu em Gravataí-RS.