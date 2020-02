Polícia investiga morte de 30 gatos em condomínio

PUBLICIDADE 

Mais de 30 gatos apareceram mortos em um condomínio na Zona Sul do Rio de Janeiro. As mortes ocorreram após discussões entre moradores sobre a permanência dos animais no terreno do prédio e a suspeita é de envenenamento.

Dezenas de animais vivem em uma mata junto ao condomínio há décadas. Desde o fim de janeiro, os animais começaram a aparecer mortos.

Os gatos sempre foram motivo de discussão no condomínio. Alguns moradores são contra a presença deles.

O síndico afirmou que, na última assembleia do condomínio tentou buscar um consenso entre os vizinhos e chegou a pedir ajuda da Subsecretaria de Bem-estar Animal (Subem).

Os técnicos da Subem disseram que os gatos não podem ser retirados da área. A partir daí, as primeiras mortes surgiram.

Moradores e voluntários acreditam que as mortes terem começado na época da assembleia que definiu o futuro dos gatos não é coincidência. A suspeita é de envenenamento, mas os exames não ficaram prontos.

Alguns moradores registraram queixa na delegacia. A delegacia da Gávea informou que as investigações estão em andamento e que, após a perícia no condomínio, solicitou exames para determinar as mortes.