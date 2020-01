Polícia investiga caso de estupro contra menina de seis anos 

PUBLICIDADE 

Um homem que é suspeito de estuprar a enteada de seis anos está foragido e é procurado pela polícia. De acordo com a mãe da vítima, o crime foi descoberto no dia 31 de dezembro, último dia do ano passado.

A mulher estava deitada no quarto enquanto a filha brincava de boneca na sala e o marido estava deitado em outro quarto. De acordo com a mãe, quando ela se levantou da cama, não viu a filha na sala e a encontrou a criança deitada com o marido dela no quarto do casal.

Em depoimento à polícia, a mulher contou que a menina disse a ela que os abusos já ocorreram outras vezes, mas ela tinha medo de contar.

A mãe da vítima mora com o suspeito há um ano. A criança realizou exames de corpo de delito.

O caso ocorreu em Cruz das Almas-BA e está sendo investigado pela polícia.