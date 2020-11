Polícia identifica suspeito de ter matado mulher e estuprado a filha dela; homem está foragido

PUBLICIDADE

Um homem foi identificado como o autor do homicídio de Rhayany Rhutila Moraes Silva, de 30 anos, e do estupro a filha dela, de 11 anos. Apesar de ter um mandado de prisão expedido contra ele, o suspeito ainda não foi preso.

O crime ocorreu em Barra do Garças, a 503 km de Cuiabá-MT e o suspeito foi identificado pela Polícia Civil conforme a delegada Luciana Canaverde, da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher. A delegada alertou, durante a coletiva de imprensa desta quinta-feira (26), que quaisquer denúncias sobre crimes devem ser passadas diretamente à Polícia e não divulgada através de redes sociais.

Rhayany Rhutila Moraes Silva, de 30 anos, foi encontrada morta dentro de casa por amigos dela, na madrugada de segunda-feira (23). A vítima estava amordaçada e amarrada dos pés à cabeça.

A filha dela, de 11 anos, saiu do quarto muito assustada, com pedaços de roupa amarrados pelo braço. De acordo com a criança, o suspeito a estuprou após ameaçá-la com uma faca.