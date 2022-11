Polícia faz operação contra quadrilha de garotos de programa

Segundo informações da corporação, os criminosos se especializaram no golpe do ‘Boa Noite, Cinderela’ para roubar as vítimas

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga uma quadrilha formada por garotos de programa que pratica crimes em áreas nobres da cidade. Nesta terça-feira, 29, policiais deflagraram operação para cumprir mandados contra cinco homens investigados pelos crimes de roubo e extorsão. Ao todo, quatro mandados de prisão foram cumpridos. Durante a operação foram apreendidos diversos aparelhos celulares e máquinas de cartão, além de drogas utilizadas para a prática do delito.

Segundo as investigações, o grupo é formado por garotos de programa de São Gonçalo, que faziam contato por meio de aplicativos de relacionamento. Para praticar os crimes, eles dopavam as vítimas para roubar pertences e obrigavam elas a realizarem transferências via PIX ou débitos com máquinas de cartão. Uma das vítimas da quadrilha precisou ser internada em um hospital e recebeu alta após cinco dias. A operação partiu desta vítima, que relatou ter levado tapas e socos dos criminosos e ter sido obrigado a ingerir um líquido que a fez passar mal. Segundo o jornal Extra, por causa da droga, a vítima teve convulsões e chegou a ficar dois dias em coma no hospital. Entre os mandados de prisão cumpridos estão o de Pedro Paulo Neto da Silva, conhecido como Kaio Pantera, que marcou o encontro com essa vítima. Os dois tiveram relações sexuais e, na sequência, outros quatro homens apareceram e iniciaram as ameaças. Além de Kaio Pantera, também foram presos Marlon Bouchud Falco, Gabriel de Souza Assis e Maurício Vinícius Antunes da Conceição.