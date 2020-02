Polícia encontra casal morto e investigações apontam para feminicídio e suicídio

PUBLICIDADE 

Um casal foi encontrado morto em um povoado de Campo Alegre de Lourdes, no norte da Bahia, na tarde da última terça-feira (18). De acordo com as autoridades, a suspeita é de feminicídio. O homem teria assassinado a mulher a pauladas e se matado logo após.

Os corpos foram encontrados por populares, que acionaram a polícia. A mulher foi identificada como Luzinete Soares da Silva, e o homem como Dilson dos Santos. Segundo informações, após matar a mulher, Dilson usou uma arma de fabricação caseira para cometer suicídio.

Os corpos foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) da região. Não há informações sobre os enterros. O caso é acompanhado pela Polícia Civil.