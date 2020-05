Polícia encontra cães acorrentados, debilitados e sem água

PUBLICIDADE 

A Polícia Civil resgatou quatro cachorros que sofriam maus-tratos. Três deles estavam acorrentados, sem água e comida e em situação de extrema magreza. Eles estavam em uma chácara, enquanto o quarto animal estava em uma casa, com o dono. O homem foi autuado pelo crime de maus-tratos.

O caso aconteceu na sexta-feira (8), em Luziânia-GO. A Polícia Civil foi acionada após receber uma denúncia. Ao chegarem na chácara, os agentes encontraram os três cachorros acorrentados, sem água e sem comida e em situação de extrema magreza. De acordo com a corporação, o lugar estava em condições precárias de higiene, com fezes espalhadas em vários cantos. As vasilhas em que os animais deveriam beber água estavam repletas de lodo.

Os vizinhos da propriedade disseram às autoridades que o dono da chácara não residia no local e deixava os animais abandonados. Além disso, também denunciaram que o homem agredia os cães.

A polícia encontrou o suspeito no local onde ele trabalha. Em seguida, a polícia foi até a casa dele, onde encontrou o quarto animal nas mesmas condições de maus-tratos.

O suspeito foi encaminhado à delegacia e autuado pelo crime de maus-tratos. Ele assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e, após firmar compromisso de comparecer ao Poder Judiciário, foi liberado. Os quatro cachorros resgatados foram entregues a um abrigo de animais para receberem um tratamento adequado.

