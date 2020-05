Polícia encontra 22 armas, munições e drogas em quintal de residência

PUBLICIDADE 

A Polícia Civil e e a Polícia Militar agiram em colaboração para cumprir um mandado de busca e apreensão em uma residência. No local as autoridades encontraram 22 armas de fogo, algumas munições, além de porções de cocaína enterradas no quintal.

A residência fica localizada em Três Lagoas-MS. O suspeito responsável pelo imóvel foi preso em flagrante. Durante a abordagem, os policiais utilizaram um cão farejador que identificou a localização dos objetos ilícitos. O material foi desenterrado com o auxílio de uma mini escavadeira.

As autoridades também encontraram alguns animais da fauna silvestre em situação irregular como pássaros e um jabuti. Na operação também foram apreendidos um carro e um barco que estavam no local.