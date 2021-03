Polícia detém 30 pessoas em cassino clandestino

De acordo com os policiais, todos no estabelecimento estavam sem máscaras e não respeitavam o distanciamento recomendado

Na noite desta segunda-feira (22), a polícia deteve 30 pessoas que estavam em um cassino clandestino em São Matheus, Zona Leste de São Paulo.

O local, além de ser ilegal, não cumpriu com as medidas restritivas adotadas em São Paulo. O estado está na fase vermelha e só permite o funcionamento de serviços essenciais. O objetivo da conduta é conter a disseminação do vírus da Covid.

De acordo com os policiais, todos no estabelecimento estavam sem máscaras e não respeitavam o distanciamento recomendado. Além disso, o local tinha poucas janelas para a circulação do ar.

Além das 30 pessoas detidas, a polícia apreendeu uma máquina caça-níquel e uma arma de fogo no local.

Os detidos foram encaminhados à delegacia, ouvidos e liberados após assinatura em um termo circunstanciado.