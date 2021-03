Polícia destrói mais de 30 mil pés de maconha

Plantação ocupava uma área equivalente a três mil metros quadrados e pesaria 10 toneladas, após a colheita total

A Polícia Militar destruiu uma plantação com mais de 30 mil pés de maconha, nessa quarta-feira (3). A equipe de militares utilizou embarcações para chegar ao local.

O flagrante ocorreu no Complexo de Ilhas das Araras, município de Curaçá, região norte da Bahia. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), as equipes encontraram a plantação durante uma ronda que teve início no Distrito de Riacho Seco. Posteriormente, os policiais seguiram para a região conhecida como Complexo de Ilhas das Araras, às margens do Rio São Francisco.

Ainda conforme a secretaria, o local possibilitava que as plantas fossem irrigadas por alagamento. A plantação ocupava uma área equivalente a três mil metros quadrados e pesaria 10 toneladas, após a colheita total.

A plantação estava avaliada em R$ 10 milhões de reais. O entorpecente e o material utilizado para irrigação foram incinerados no local.