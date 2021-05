Polícia Civil vai ouvir familiares de criança que caiu do 22º andar de prédio

De acordo com os policiais, além dos depoimentos, serão recolhidas as imagens das câmeras de segurança do edifício

Mateus Souza

[email protected]

A Polícia Civil da Paraíba (PCPB) começará a recolher os depoimentos dos familiares da menina, de nove anos, que caiu do 22º andar de um prédio em João Pessoa-PB, na madrugada do último sábado (22). Logo após o ocorrido, a menina não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

A equipe da divisão da Delegacia de Crimes Contra a Pessoa (DCCPES), responsável pelo caso, está em fase preliminar de coleta de dados. De acordo com os policiais, além dos depoimentos, serão recolhidas as imagens das câmeras de segurança do edifício.

“Já foram solicitadas as perícias necessárias e as imagens de câmeras de segurança, mas esses dados ainda precisam ser analisados com cautela e testemunhas serão arroladas ao inquérito. Esse é um trabalho que demanda tempo, pois temos que analisar cada informação com cuidado” disse a delegada Flávia Assad, titular da Delegacia de Crimes Contra a Pessoa da Capital.

Entenda o caso

De acordo com informações preliminares, a criança teria pulado do 22º andar do edifício após uma discussão familiar. Em seguida, o pai retirou o corpo da filha do local da queda e levou para dentro do apartamento. Na época, o homem alegou que não queria deixar o corpo da filha exposto.

O corpo da criança foi levado para o Instituto de Polícia Científica de João Pessoa, e a Polícia Civil requisitou as perícias necessárias para determinar a causa da morte.

A partir desta semana, a família vai ser ouvida pela Polícia. “Já sabemos que havia pessoas da família dentro do apartamento, porém essas pessoas ainda não foram ouvidas”, informou Flávia Assad.