Polícia Civil prende mais uma vez “Don Juan” por aplicar golpes e manter mulher em cárcere

A Polícia Civil da Paraíba, através do trabalho realizado pela Delegacia da Mulher da Zona Norte, em João Pessoa, prendeu na manhã desta quinta-feira, 24, um homem conhecido como “Don Juan” por aplicar golpes financeiros após iniciar um relacionamento amoroso e adquirir a confiança das vítimas.

Segundo a delegada Amin Oliveira, da Deam Norte, o homem foi preso em um hotel do bairro do Bessa e estava mantendo a vítima em cárcere privado. “A mãe da vítima procurou a Polícia e registrou um BO porque estranhou que a filha foi se encontrar com esse homem e não deu mais notícias. Iniciamos as investigações e apuramos que ela estava na companhia dele em um hotel, sendo impedida de sair, o que configura o cárcere privado”, explicou.

Essa não é a primeira vez que o “Don Juan” faz vítimas e é preso na Paraíba. No dia 28 de maio deste ano esse mesmo homem foi preso por aplicar o golpe em, pelo menos, três vítimas. “Ele se passava por sargento do Exército e fingia possuir recursos financeiros para atrair mulheres com bom poder aquisitivo. Depois que iniciava um relacionamento amoroso convencia as vítimas a passar procurações para ter acesso aos seus bens”, detalhou a delegada Amin Oliveira.

Além de se apropriar dos bens de suas namoradas, o “Don Juan” da Paraíba praticava violência física, ameaças com arma de fogo e até obrigava as mulheres que se hospedavam com ele a fazerem uso de drogas. “Por se sentirem ameaçadas e com medo de morrer, elas eram obrigadas a ceder dados bancários, senhas e fazer procurações para ele. Assim, ele conseguia transferir os bens da vítima para seu nome”, concluiu.

Com informações da Polícia Civil da Paraíba