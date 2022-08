Polícia Civil prende idoso suspeito de estuprar adolescente de 12 anos

Ao longo das investigações, a Polícia Civil descobriu que o homem costumava aliciar crianças e adolescentes, oferecendo dinheiro, doces, pipocas ou produtos similares

Um idoso de 77 anos foi preso suspeito estuprar uma adolescente de 12 anos, que morava vizinha a ele no distrito de Cobé, zona rural Vera Cruz, no interior do Rio Grande do Norte.

Segundo a Polícia Civil, o mandado de prisão preventiva foi cumprido na quarta-feira (17), mas a prisão foi divulgada nesta quinta-feira (18).

O idoso também mostrava suas partes íntimas às vítimas, segundo a polícia, porém nenhuma denúncia formal contra ele tinha sido apresentada até então.

No decorrer das diligências, foi comprovado que o suspeito fez um buraco no muro entre as casas, local onde ele obrigava a adolescente ir, caso contrário “seria pior para ela”, relata o delegado do caso. Além disso, a mãe da adolescente flagrou o homem praticando o ato criminoso com a filha.

O mandado foi expedido pela Vara Única da Comarca de Monte Alegre, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN).

O homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.