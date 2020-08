Polícia Civil prende dois suspeitos de homicídio e apreende dois menores após elucidar crime

PUBLICIDADE

A Polícia Civil prendeu dois suspeitos e apreendeu dois menores, durante a investigação de um homicídio. O caso foi elucidado por meio da Divisão de Investigação Criminal (DIC), durante as ações que ocorreram nessa segunda-feira (3) e terça-feira (4). Os suspeitos foram presos em em Itajaí-SC.

O crime ocorreu no dia 1° de junho deste ano. Na ocasião, duas pessoas, de 23 anos e 25 anos, foram atacadas por três suspeitos, que desferiram vários golpes de faca contra as vítimas. Uma das vítimas morreu no local e a outra conseguiu fugir.

De acordo com a apuração da Polícia Civil, os três suspeitos são um jovem de 22 anos e outros dois de 18 anos. A polícia investiga ainda o envolvimento de dois menores de 17 anos, que já teriam sido apreendidos, anteriormente, por tráfico de drogas, furto, roubo, porte de arma, lesão corporal, dano entre outros atos infracionais. A motivação do crime teria sido uma possível rixa entre organizações criminosas.

Em depoimento, os menores negaram envolvimento na ação e foram encaminhados ao CASEP, onde permanecem à disposição do Judiciário. Eles deverão responder por ato infracional análogo a homicídio qualificado consumado em relação a uma das vítimas e por ato infracional análogo a homicídio em sua forma tentada em relação a outra vítima.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já os dois suspeitos devem responder por homicídio qualificado consumado em relação a uma das vítimas e homicídio em sua forma tentada em relação a outra vítima. Um dos autores segue foragido.