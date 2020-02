Polícia Civil investiga falso anúncio de doação de criança

PUBLICIDADE 

Um falso anúncio de doação de uma criança de 1 ano em um aplicativo de compra e venda em Rio Branco é investigado pela Polícia Civil do Acre. O caso foi denunciado ao Conselho Tutelar de Rio Branco no sábado (22), que acionou a polícia e o Ministério Público do Acre (MP-AC).

O anúncio foi publicado no site da OLX na segunda-feira (24). O site emitiu uma nota informando que removeu o anúncio da plataforma em menos de uma hora depois da publicação e bloqueou o usuário.

“A OLX detectou e removeu o anúncio da plataforma em menos de uma hora após sua publicação e bloqueou o usuário. A empresa reforça que o ocorrido vai contra os Termos e Condições de Uso da plataforma e está revendo seus processos com o objetivo de aumentar a eficácia dos mecanismos que impedem a publicação de conteúdos proibidos. A OLX está à disposição das autoridades para colaborar no que for necessário para a apuração dos fatos”, disse em nota.

De acordo com as autoridades, o inquérito foi encaminhado para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) para tentar saber qual o verdadeiro intuito da postagem e também de onde partiu. O inquérito tem um prazo de 30 dias para ser concluído.

O anúncio diz que a doação da criança se dá por motivos financeiros. É colocado o nome do menino e a idade, seguido de um elogio: “muito fofo”. O contato do anunciante vem logo abaixo.