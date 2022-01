Polícia Civil indicia suspeito de estupro virtual

De acordo com as autoridades, o suspeito conhecia a vítima há quase dez anos

A Polícia Civil indiciou um homem de 27 anos pelos crimes de estupro virtual, falsa identidade e extorsão contra o próprio amigo. O caso foi divulgado pela Polícia Civil do Ceará, em Fortaleza, nesta quinta-feira (13).

O suspeito fingiu ser uma mulher, manteve um relacionamento virtual com o amigo de 24 anos, e, após conseguir fotos íntimas dele, passou a extorqui-lo. De acordo com as autoridades, o suspeito conhecia a vítima há quase dez anos.

A vítima era obrigada a realizar algumas tarefas que deveriam ser filmadas e o vídeo enviado para o indiciado. Em uma das obrigações, a vítima teve que engolir uma moeda colocada dentro de um copo com água.

Conforme o Código Penal Brasileiro, o crime de estupro está previsto no artigo 213 e é definido por “constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso”. A pena é de reclusão de 6 meses a 10 anos.

O termo estupro virtual não está presente no Código Penal, mas os abusos sexuais causados pela internet se encaixam nos crimes citados pelo artigo 213.